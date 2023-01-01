Огнемёт - это чудо инструмент для лидогенерации! С первого же дня мы это ощутили - у нас пошли обращения - нам начали поступать диалоги из Онлайн-чата, обратные звонки за 20 секунд, заявки с квиза. И всё это удобно просматривать и анализировать! Большое вам спасибо за такой мощный и рабочий сервис!