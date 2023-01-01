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Огнемёт бьёт точно в цель!
Сверхгибкость
200+ настроек к каждому
виджету
Партнёрка 20%
Пожизненные выплаты с оплат привлеченных клиентов
Автосценарии
Работает автоматически, даже
когда вы оффлайн
Интеграции
Дружим со всеми популярными
сервисами
Персонализация
Легко подстроить под
любой дизайн
Мобильность
Всегда на связи с приложениями
iOS, Android, Windows
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С Огнемётом количество
заявок и продаж
сильно вырастет

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директор продаж
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Огнемет проконтролирует
сотрудников и покажет
откуда приходят клиенты

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маркетолог
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Огнемёт даст мощные
инструменты лидогенерации,
легкие в настройке

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БоСС
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Огнемёт выжмет максимум
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гарантированно увеличит
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990

Руб/мес

11 880

Руб/год

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Клиентов уже увеличили
свои продажи

ниша

Семейное кафе «Причал»

инструменты

Обратный звонок,
Онлайн-чат
 

результаты

до 8 диалогов, 1-3 звонка

Жуков Алексей
ниша

Строительная компания «Русская Построечка»

инструменты

Обратный звонок,
Онлайн-чат,
Квизы, Генератор

результаты

до 8 диалогов, 1-3 звонка, 1 квиз, до 3 генераторов в день

отцов Александр
ниша

Интернет-магазин «Правильный Выбор»

инструменты

Обратный звонок,
Онлайн-чат
 

результаты

до 5 диалогов, 1-2 звонка

Куров Дмитрий
ниша

Туристическая фирма «Малибу»

инструменты

Обратный звонок,
Онлайн-чат,
Квизы

результаты

5 диалогов, 2-3 звонка, 1-2 квиза в день

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огнемёт, принимая ежедневно:

25860
Звонков
43100
Диалогов
13792
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